Апелляционный суд изменил Белковскому меру пресечения
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения участнику акции под Офисом Президента. Речь об Алексее Белковском.
Источник:Юридическая компания "Миллер"
Ему сменили круглосуточный домашний арест на ночной. Белковскому инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение имущества.
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Ему назначили ночной домашний арест – с 22:00 до 6:00 следующих суток. Мера пресечения будет действовать до 23 мая 2021 года.
На соответствующее решение отреагировал Сергей Стерненко в своем Телеграме. Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать Белковского.
Еще одна половинчатая победа. Но уж лучше, чем сидеть сутками дома,
– написал Стерненко.
Отметим, что Белковского хотел взять на поруки народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
Напомним, что ранее в отношении активиста применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Также по этому же делу ограничили свободу:
- Сергею Филимонову (ночной домашний);
- Владу Сорду, Евгению Строканю, Давиду Гаджимуратову и Артему Лисовцу (круглосуточный домашний арест).
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