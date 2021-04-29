Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения участнику акции под Офисом Президента. Речь об Алексее Белковском.

Ему сменили круглосуточный домашний арест на ночной. Белковскому инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение имущества.

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Ему назначили ночной домашний арест – с 22:00 до 6:00 следующих суток. Мера пресечения будет действовать до 23 мая 2021 года.

На соответствующее решение отреагировал Сергей Стерненко в своем Телеграме. Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать Белковского.

Еще одна половинчатая победа. Но уж лучше, чем сидеть сутками дома,

– написал Стерненко.

Отметим, что Белковского хотел взять на поруки народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Напомним, что ранее в отношении активиста применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним! Подо Офисом Президента 20 марта 2021 года состоялась акция протеста в поддержку Сергея Стерненко.

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