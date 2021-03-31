Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения для Андрея Антоненко. Его обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Антоненко останется под стражей минимум до 21 мая. К нему пришла группа соратников, но не такая многочисленная, какая была на прошлых акциях.

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Антоненко оставили под стражей

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Определение суда, которым Антоненко продлено содержание под стражей до 21 мая, оставить без изменений. Определение кассационному обжалованию не подлежит", – отметила судья.

По словам прокурора Михаила Тишина, содержание под стражей является единственной мерой пресечения, которая может обеспечить надлежащее процессуальное поведение Антоненко.

Суд не предоставил слова поручителям

Во время заседания появились поручители с ходатайством о взятии Антоненко на поруки. В то же время суд не предоставил им слова. Заявление по поручительству подписали:

бывший народный депутат Андрей Тетерук;

действующие народные депутаты из "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич, София Федина, Михаил Бондарь, Владимир Арьев и Ирина Фриз;

народный депутат Егор Чернев из "Слуги народа";

командир Антоненко Алексей Никифоров.



Антоненко оставили под стражей / Фото Pavlovskyi News



В суд пришли соратники обвиняемого / Фото Pavlovskyi News



Антоненко будет за решеткой до 21 мая / Фото Укрінформ

Напомним, что 23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста еще на 2 месяца – до 21 мая. Согласно решению, Антоненко остался под стражей, а Юлия Кузьменко – под домашним арестом. В то же время в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

Коротко о деле убийства Шеремета