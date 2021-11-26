Поэтому решение Киевского апелляционного суда Семенченко будет находиться в СИЗО до 1 января 2022 года. Также суд отказал в заявлении взять бывшего народного депутата на поруки.

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По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 03 ноября 2021 года оставили по-прежнему, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения,

– говорится в сообщении суда.

Экс-нардеп подозревается в создании незаконной частной военной кампании, незаконном обращении с оружием и подготовке террористического акта.

Основное о деле Семенченко