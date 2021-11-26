Через це рішення Київського апеляційного суду Семенченко перебуватиме в СІЗО до 1 січня 2022 року. Також суд відмовив у заяві взяти колишнього народного депутата на поруки.

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За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 03 листопада 2021 року залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення,

– йдеться в повідомленні суду.

Екснардепа підозрюють у створенні незаконної приватної військової кампанії, незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терористичного акту.

Основне про справу Семенченка