Апелляционный суд оставил под стражей человека, подозреваемого в убийстве участника АТО Сармата

Запорожский апелляционный суд отклонил ходатайство Александра Обухова, которого подозревают в убийстве участника боевых действий Виталия Олешко, и оставил его под стражей на два месяца.

Об этом сообщили на официальном сайте Судебной власти в Украине.

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Ранее 24 канал сообщал, что участника АТО Виталия Олешко, известного также под позывным "Сармат", убили 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину. 15 сентября стало известно о задержании одного из организаторов убийства.

17 сентября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 16 декабря в международном аэропорту "Харьков" задержали еще одного подозреваемого в убийстве ветерана АТО.

Кто такой Виталий Олешко?​Активист, ветеран войны на Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".

Обухов попросил суд провести заседание в закрытом режиме из-за того, что он будет озвучивать информацию личного и медицинского характера.

Я против, чтобы меня снимали, фотографировали и обнародовали озвученные мной данные,

– отметил подозреваемый.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство мужчины.

Запорожский апелляционный суд оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда Запорожья, который продолжил содержание под стражей Обухова до 60 суток.

Напомним, что 16 января в Харькове двое неизвестных совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции. В результате тот получил тяжелые ранения. Известно, что пострадавший от нападения устанавливал причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия "Сармата" Олешко.