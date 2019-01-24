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      Апелляционный суд оставил под стражей человека, подозреваемого в убийстве участника АТО Сармата

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      Виталия Олешко убили 31 июля 2018 года
      Виталия Олешко убили 31 июля 2018 года / apostrophe.ua

      Запорожский апелляционный суд отклонил ходатайство Александра Обухова, которого подозревают в убийстве участника боевых действий Виталия Олешко, и оставил его под стражей на два месяца.

      Об этом сообщили на официальном сайте Судебной власти в Украине.

      Читайте также: Подозреваемые в убийстве ветерана АТО "Сармата" – экс-члены батальона "Торнадо", – Аброськин

      Ранее 24 канал сообщал, что участника АТО Виталия Олешко, известного также под позывным "Сармат", убили 31 июля в Бердянске на глазах у жены и друзей выстрелом в спину. 15 сентября стало известно о задержании одного из организаторов убийства.

      17 сентября подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 16 декабря в международном аэропорту "Харьков" задержали еще одного подозреваемого в убийстве ветерана АТО.

      Кто такой Виталий Олешко?​Активист, ветеран войны на Донбассе, общественный деятель родом из Донбасса. В Бердянск переехал в 1999 году. Работал дистрибьютором торговой марки "Сармат", занимался предпринимательской деятельностью. Активную общественную деятельность начал вести во время Оранжевой революции в 2004 году, продолжил – во время Революции достоинства. Участник "Самообороны Бердянска". В мае 2014 года Олешко записался в состав сформированного из жителей Бердянска подразделения "Шторм" батальона "Донбасс".

      Обухов попросил суд провести заседание в закрытом режиме из-за того, что он будет озвучивать информацию личного и медицинского характера.

      Я против, чтобы меня снимали, фотографировали и обнародовали озвученные мной данные,
      – отметил подозреваемый.

      Коллегия судей удовлетворила ходатайство мужчины.

      Запорожский апелляционный суд оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда Запорожья, который продолжил содержание под стражей Обухова до 60 суток.

      Напомним, что 16 января в Харькове двое неизвестных совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции. В результате тот получил тяжелые ранения. Известно, что пострадавший от нападения устанавливал причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия "Сармата" Олешко.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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