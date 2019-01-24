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      Апеляційний суд залишив під вартою чоловіка, якого підозрюють у вбивстві учасника АТО "Сармата"

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      Віталія Олешка вбили 31 липня 2018 року
      Віталія Олешка вбили 31 липня 2018 року / apostrophe.ua

      Запорізький апеляційний суд відхилив клопотання Олександра Обухова, якого підозрюють у вбивстві учасника бойових дій Віталія Олешка, й залишив його під вартою на два місяці.

      Про це повідомили на офіційному сайті Судової влади в Україні.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що учасника АТО Віталія Олешка, відомого також за позивним "Сармат", вбили 31 липня у Бердянську на очах у дружини та друзів пострілом у спину. 15 вересня стало відомо про затримання одного з організаторів вбивства.

      17 вересня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 16 грудня у міжнародному аеропорту "Харків" затримали ще одного підозрюваного у вбивстві ветерана АТО.

      Хто такий Віталій Олешко?Активіст, ветеран війни на Донбасі, громадський діяч родом з Донеччини. В Бердянськ переїхав у 1999 році. Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався підприємницькою діяльністю. Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності. Учасник "Самооборони Бердянська". У травні 2014 року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас".

      Обухов попросив суд провести засідання у закритому режимі через те, що він буде озвучувати інформацію особистого та медичного характеру.

      Я проти, аби мене знімали, фотографували та оприлюднювали озвучені мною дані,
      – зазначив підозрюваний.

      Колегія суддів задовольнила клопотання чоловіка.

      Запорізький апеляційний суд залишив в силі рішення Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя, який продовжив тримання під вартою Обухова до 60 діб.

      Нагадаємо, що 16 січня у Харкові двоє невідомих скоїли збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції. У результаті той зазнав важких поранень. Відомо, що постраждалий від нападу встановлював причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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