Апелляционный суд отказался арестовывать Вилкула

Апелляционный суд в Днепре отказался арестовывать бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Мера пресечения для экс-нардепа осталась без изменений.

Суд рассматривал жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции, постановил отпустить Александра Вилкула на поруки, сообщает "Первый криворожский".

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Отметим, что экс-нардепов от "Оппоблока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки депутата Дмитрия Шпенова. Решение отпустить бывших нардепов на поруки обоснованно тем, что "прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски, которые прокурор считает доказанными". Он также добавил, что на Вилкула и Колесникова заведены уголовные производства по одной статье – злоупотребление служебным положением.

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В чем подозревают Вилкула и Колесникова?

Александра Вилкула обвиняют в злоупотреблении властью, причинившее государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской ОГА Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.



Колесникова, который впоследствии возглавил область, также обвиняют причинение ущерба государству на сумму более 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".