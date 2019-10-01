Апеляційний суд відмовився арештовувати Вілкула

Апеляційний суд у Дніпрі відмовився заарештовувати колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула. Запобіжний захід для екснардепа залишився без змін.

Суд розглядав скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції, що ухвалив відпустити Олександра Вілкула на поруки, повідомляє "Перший криворізький".

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Відзначимо, що екснардепів від "Опоблоку" Олександра Вілкула і Дмитра Колєсникова відпустили на поруки депутата Дмитра Шпенова. Рішення відпустити колишніх нардепів на поруки обґрунтовано тим, що "прокурор не довів, що менш м'які заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними". Він також додав, що на Вілкула та Колєснікова заведені кримінальні провадження за однією статтею – зловживання службовим становищем.

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У чому підозрюють Вілкула та Колєснікова?Олександру Вілкулу закидають зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської ОДА Вілкул надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам.



Колєснікову, який згодом очолив область, теж закидають спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".