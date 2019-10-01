12:59
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Апеляційний суд відмовився арештовувати Вілкула

      345 Читать новость на русском
      Олександр Вілкул
      Олександр Вілкул / podrobnosti.mk.ua

      Апеляційний суд у Дніпрі відмовився заарештовувати колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула. Запобіжний захід для екснардепа залишився без змін.

      Суд розглядав скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції, що ухвалив відпустити Олександра Вілкула на поруки, повідомляє "Перший криворізький".

      Коротко про головне: Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо

      Відзначимо, що екснардепів від "Опоблоку" Олександра Вілкула і Дмитра Колєсникова відпустили на поруки депутата Дмитра Шпенова. Рішення відпустити колишніх нардепів на поруки обґрунтовано тим, що "прокурор не довів, що менш м'які заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними". Він також додав, що на Вілкула та Колєснікова заведені кримінальні провадження за однією статтею – зловживання службовим становищем.

      Це цікаво: Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"

      У чому підозрюють Вілкула та Колєснікова?Олександру Вілкулу закидають зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської ОДА Вілкул надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам.

      Колєснікову, який згодом очолив область, теж закидають спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".

      blog_ava
      Оригінальні та цікаві зачіски в школу: найкращі ідеї на кожен день
      сьогодні
      6002
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційний блок Олександр Вілкул Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
      сьогодні , 12:30 Музичні новинки вересня: 10 альбомів та пісень, які не можна пропустити
      Олена Булан 525
      Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      сьогодні , 12:00 Получит ли Конгресс записи переговоров Трампа с Путиным, или Спасибо "крысе" из разведки США
      СерпомПо 326
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      929
      Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ
      сьогодні , 11:30 Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ
      Марта Вересюк 425
      Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      сьогодні , 10:43 Не пийте надто гарячою: Супрун розповіла про користь та шкоду кави
      3746
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук