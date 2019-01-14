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      Апелляционный суд принял решение оставить Вышинского под стражей до 27 января

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      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / Фото из открытых источников

      На судебном заседании в понедельник Херсонский апелляционный суд оставил в силе решение Херсонского городского суда от 27 декабря 2018 года о содержании под стражей подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 27 января 2019 года.

      Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Херсонского апелляционного суда Ирины Легкой.

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      Постановление Херсонского городского суда оставлено без изменений. То есть, Вышинского продолжать удерживать под стражей до 27 января,
      – заявила Ирина Легкая.

      В судебном заседании 27 декабря 2018 года Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в госизмене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 27 января 2019 года. В то же время, прокуратура ходатайствовала в суде о продлении Вышинскому срока содержания под стражей на 50 суток – до 16 февраля 2019 года. Прокуратура мотивировала это необходимостью завершения некоторых экспертиз, назначенных в этом деле.

      Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая во время обысков в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Он проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

      Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд взял журналиста под арест сроком на 2 месяца, который впоследствии был продлен несколько раз.

      Теги: Новости Украины Кирил Вышинский
      Источник: 24 Канал
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