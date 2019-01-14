Апеляційний суд прийняв рішення залишити Вишинського під вартою до 27 січня

На судовому засіданні у понеділок Херсонський апеляційний суд залишив у силі ухвалу Херсонського міського суду від 27 грудня 2018 року щодо тримання під вартою підозрюваного у держзраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського до 27 січня 2019 року.

Про це повідомило видання "Укрінформ" з посиланням на заяву прес-секретаря Херсонського апеляційного суду Ірини Легкої.

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Ухвала Херсонського міського суду залишена без змін. Тобто, Вишинського продовжуватимуть утримати під вартою до 27 січня,

– заявила Ірина Легка.

У судовому засіданні 27 грудня 2018 року Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою підозрюваному у держзраді керівникові "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському до 27 січня 2019 року. Водночас, прокуратура клопотала суд про продовження Вишинському терміну тримання під вартою на 50 діб – до 16 лютого 2019 року. Прокуратура мотивувала це необхідністю завершення деяких експертиз, призначених у цій справі.

Нагадаємо, що Кирила Вишинського було затримано 15 травня під час обшуків в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Він проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд взяв журналіста під арешт строком на 2 місяці, який згодом був продовжений кілька разів.