Зеленский на форуме в Дохе отметил, что колониальные империи никогда не довольствовались одной страной. Они всегда шли к другим.
Важно Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе
Забирая у одних, они всегда думали, что можно захватить у других,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что это было в разных регионах планеты – везде, куда могли дотянуться россияне. У России есть самая большая территория в мире, но ей всегда мало.
Наконец Зеленский добавил, что Россия хочет новых времен. Таких, где в мире невозможен мир.