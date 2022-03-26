Зеленский на форуме в Дохе отметил, что колониальные империи никогда не довольствовались одной страной. Они всегда шли к другим.

Важно Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе

Забирая у одних, они всегда думали, что можно захватить у других,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это было в разных регионах планеты – везде, куда могли дотянуться россияне. У России есть самая большая территория в мире, но ей всегда мало.

Наконец Зеленский добавил, что Россия хочет новых времен. Таких, где в мире невозможен мир.

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