Зеленський на форумі у Досі відзначив, що колоніальні імперії ніколи не задовільнялись однією країною. Вони завжди йшли до інших.

Важливо Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі

Забираючи в одних, вони завжди думали, що можна захопити в інших,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що це було в різних регіонах планети – всюди, куди могли дотягнутись росіяни. У Росії є найбільша територія у світі, але їй завжди мало.

Насамкінець Зеленський додав, що Росія хоче нових часів. Таких, де в світі неможливий мир.

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