Apple подтверждает остановку продаж всех продуктов в России из-за событий в Украине.

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Компания также заявила, что прекращает экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.

Сразу после того, как США ввели санкции против российских банков, Apple Pay перестал поддерживать платежные карты этих учреждений. Следовательно, у россиян начались проблемы с оплатой за товары и услуги.

Apple не единственная компания, которая 1 марта приостановила продажу товаров и услуг в России. Россияне теперь не смогут купить товары Nike на сайте компании.