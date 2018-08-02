Apple по ошибке объявила, что ее стоимость достигла 1 триллиона долларов

Причина такой ошибки кроется в технической ошибке, которая произошла во встроенном приложении для iPhone.

Об этом сообщило издание The Independent.

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Отмечается, что ранее компания Apple сообщила о том, что ее рыночная капитализация впервые в истории достигла значительного числа 13. Однако на то время акции Apple торговались по цене 205,5 долларов.

Компания Bloomberg рассчитала, что в случае роста цены до 207,5 долларов стоимость компании превысит 1 триллион долларов.

Напомним, Китайская корпорация Huawei впервые в своей истории обогнала компанию Apple по количеству проданных смартфонов в мире. Об этом отчитались в компании International Data Corporation (IDC).

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