Apple помилково оголосила, що її вартість сягнула 1 трильйона доларів

Причина такої помилки криється у технічному збої, що стався у вбудованому додатку для iPhone.

Про це повідомило видання The Independent.

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Зазначається, що раніше компанія Apple повідомила про те, що її ринкова капіталізація вперше в історії сягнула 13 значного числа. Однак на той час акції Apple торгувалися за ціною 205,5 доларів.

Компанія Bloomberg розрахувала, що в разі зростання ціни до 207,5 доларів вартість компанії перевищить 1 трильйон доларів.

Нагадаємо, Китайська корпорація Huawei вперше у своїй історії обігнала компанію Apple за кількістю проданих смартфонів у світі. Про це відзвітували у компанії International Data Corporation (IDC).

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