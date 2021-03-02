Визит украинской делегации во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Объединенные Арабские Эмираты прошел успешно. Работы в рамках реализации достигнутых инвестиционных договоренностей между ведущими компаниями двух стран уже начинаются.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, визит украинской делегации в ОАЭ, который состоялся с 14 по 15 февраля 2021 года, увенчался подписанием 18 межправительственных соглашений и меморандумов о перспективах инвестиционного сотрудничества между представителями крупного украинского бизнеса в различных сферах (от энергетики до промышленности) с крупнейшей инвестиционной компанией ОАЭ Mubadala.

В ОАЭ был замечен и украинский предприниматель, соучредитель корпорации АТБ и глава группы компаний BGV Group Геннадий Буткевич. В распоряжении редакции оказалась фотография Буткевича с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Ахмедом Салемом Аль-Кааби, сделанная в ходе посещения выставки.

Как сообщило информагентство Emirates News Agency, между BGV Group и Mubadala подписан меморандум о взаимопонимании. В комментариях нашему изданию Геннадий Буткевич сообщил, что документ предусматривает изучение потенциальных возможностей для взаимовыгодного сотрудничества компаний в области добычи полезных ископаемых и производства на территории Украины продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Вы меня удивили, сработали как разведчики! Да, действительно, я прилетел в ОАЭ по приглашению господина Салема Ахмеда Аль-Кааби. Крупный бизнес ОАЭ очень заинтересован участвовать своим капиталом в разработке украинских месторождений и добыче полезных ископаемых. В свою очередь, стратегическая цель BGV Group – не только добывать и экспортировать полезные ископаемые, но и использовать их для изготовления продукции в Украине. Это позволит создать вертикально интегрированную промышленную инфраструктуру в соответствии с мировыми стандартами, которая позволит нашей стране двигаться по пути создания цепочки добавленной стоимости и достижения максимального уровня экологической безопасности производства. Наши интересы в данном вопросе с арабскими инвесторами совпадают", – сказал Буткевич.

В свою очередь, посол ОАЭ в Украине, комментируя изданию итоги визита украинской делегации, отметил, что инвестиционная компания Mubadala имеет большой опыт выхода в новые и развивающиеся рынки, и Украина имеет очень многообещающий потенциал для иностранных инвестиций.

В том числе Салем Ахмед Аль-Кааби подтвердил подписание меморандума между BGV Group и Mubadala, выразив уверенность в конструктивности и взаимовыгодных перспективах инвестиционного сотрудничества крупнейших компаний двух стран.

"Мы изучали инвестиционно-промышленный потенциал Украины в секторе горнодобывающей промышленности. Подписание меморандума о взаимопонимании между компаниями BGV Group и Mubadala свидетельствует о живом интересе крупнейшего национального фонда ОАЭ в потенциальном сотрудничестве по данному направлению. Украина имеет большие перспективы, которые надеюсь, будут реализованы в многочисленных совместных проектах", – заявил Аль-Кааби.

BGV Group – украинская инвестиционная управляющая компания. Объединяет ряд украинских предприятий, которые имеют лицензии на добычу рудных полезных ископаемых, разведку и разработку нефтегазовых месторождений. Компания специализируется на добыче металлов и редких минералов, имеющих особое значение для высокотехнологичных отраслей промышленности: бериллия, редкоземельных металлов, графита, урана, циркония, титана.