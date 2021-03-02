Візит української делегації на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським у Об'єднані Арабські Емірати пройшов успішно. Роботи в рамках реалізації досягнутих інвестиційних домовленостей між провідними компаніями двох країн вже починаються.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. За його словами, візит української делегації в ОАЕ, який відбувся з 14 по 15 лютого 2021 року увінчався підписанням 18 міжурядових угод і меморандумів про перспективи інвестиційної співпраці між представниками великого українського бізнесу в різних сферах (від енергетики до промисловості) з найбільшою інвестиційною компанією ОАЕ Mubadala.

В ОАЕ був помічений і український підприємець, співзасновник корпорації АТБ і глава групи компаній BGV Group Геннадій Буткевич. У розпорядженні редакції опинилася фотографія Буткевича з Надзвичайним і Повноважним послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом Аль-Каабі, зроблена в ході відвідування виставки.

Як повідомило інформагентство Emirates News Agency, між BGV Group і Mubadala підписаний меморандум про взаєморозуміння. У коментарях нашому виданню Геннадій Буткевич поінформував, що документ передбачає вивчення потенційних можливостей для взаємовигідного співробітництва компаній у галузі видобутку корисних копалин та виробництва на території України продукції з високою доданою вартістю.

"Ви мене здивували, спрацювали як розвідники! Так, дійсно, я прилетів в ОАЕ на запрошення пана Салема Ахмеда Аль-Каабі. Великий бізнес ОАЕ дуже зацікавлений брати участь своїм капіталом в розробці українських родовищ і видобутку корисних копалин. У свою чергу, стратегічна мета BGV Group – не тільки добувати і експортувати корисні копалини, а й використовувати їх для виготовлення продукції в Україні. Це дозволить створити вертикально інтегровану промислову інфраструктуру відповідно до світових стандартів, яка дозволить нашій країні рухатися шляхом створення ланцюжка доданої вартості і досягнення максимального рівня екологічної безпеки виробництва. Наші інтереси в даному питанні з арабськими інвесторами збігаються", – сказав Буткевич.

У свою чергу, посол ОАЕ в Україні, коментуючи виданню підсумки візиту української делегації, зазначив, що інвестиційна компанія Mubadala має великий досвід виходу на нові і ринки, що розвиваються, і Україна має дуже багатообіцяючий потенціал для іноземних інвестицій.

У тому числі Салем Ахмед Аль-Каабі підтвердив підписання меморандуму між BGV Group і Mubadala, висловивши впевненість у конструктивності і взаємовигідних перспективах інвестиційної співпраці найбільших компаній двох країн.

"Ми вивчали інвестиційно-промисловий потенціал України в секторі гірничодобувної промисловості. Підписання меморандуму про взаєморозуміння між компаніями BGV Group і Mubadala свідчить про живий інтерес найбільшого національного фонду ОАЕ в потенційне співробітництво по даному напрямку. Україна має великі перспективи, які сподіваюся, будуть реалізовані в численних спільних проєктах", – заявив Аль-Каабі.

BGV Group – українська інвестиційна управляюча компанія. Об'єднує ряд українських підприємств, що мають ліцензії на видобуток рудних корисних копалин, розвідку та розробку нафтогазових родовищ. Компанія спеціалізується на видобутку металів і рідкісних мінералів, що мають особливе значення для високотехнологічних галузей промисловості: берилію, рідкоземельних металів, графіту, урану, цирконію, титану.