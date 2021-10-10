Вторая в списке Ирина Геращенко, которая является сопредседателем фракции "Европейская Солидарность". Такую информацию предоставили на запрос 24 канала в Аппарате Верховной Рады.

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В Аппарате Верховной Рады назвали сумму зарплат председателей и сопредседателей фракций в сентябре

Председатели и сопредседатели фракций политических партий за сентябрь 2021 года за работу в Верховной Раде получили зарплату:

Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа" – 26 001, 82 гривны;

Александр Корниенко, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" – 46 762, 00 гривны;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 37 145, 46 гривны;

Вадим Рабинович, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 36 134, 28 гривны;

Юлия Тимошенко, "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 29 436, 91 гривны;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" – 39 209, 10 гривны;

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" – 43 130, 01 гривны;

Ярослав Железняк, глава фракции "Голос" – 41 169, 54 гривны.



Зарплата руководителей фракций в Верховной Раде / Фото 24 канала

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