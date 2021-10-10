Друга у списку Ірина Геращенко, яка є співголовою фракції "Європейська Солідарність". Таку інформацію надали на запит 24 каналу в Апараті Верховної Ради.
Читайте більше Стефанчук найбільше: скільки грошей за вересень заробило керівництво Ради
У Апараті Верховної Ради назвали суму зарплат голів та співголів фракцій у вересні
Глави та співголови фракцій політичних партій за вересень 2021 року за роботу у Верховній Раді отримали зарплату:
- Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" – 26 001, 82 гривні;
- Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуга народу" – 46 762, 00 гривні;
- Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" – 37 145, 46 гривні;
- Вадим Рабінович, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" – 36 134, 28 гривні;
- Юлія Тимошенко, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – 29 436, 91 гривні;
- Артур Герасимов, співголова фракції "Європейська Солідарність" – 39 209, 10 гривні;
- Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність" – 43 130, 01 гривні;
- Ярослав Железняк, глава фракції "Голос" – 41 169, 54 гривні.
Зарплата голів фракцій у Верховній Раді / Фото 24 каналу
Остання інформація щодо зарплат керівництва Верховної Ради
- За вересень сумарна зарплата Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука та Олени Кондратюк становить понад 172 тисячі гривень.
- Тоді ще перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив у вересні 63 957,25 гривні. До речі, з 8 жовтня він став главою парламенту.
- Ще на посаді глави Ради, нинішній ексголова Дмитро Разумков заробив 54 497,88 гривні.
- Окрім того, друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у вересні заробила 53 820,46 гривні.