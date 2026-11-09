Минимальные ожидания: Арахамия рассказал о перспективах первых переговоров в Абу-Даби

Как сообщает DW, председатель фракции "Слуга народа" и представитель Украины Давид Арахамия отметил, что в дипломатическом процессе долгое время наблюдалась пауза, поэтому сам факт возобновления диалога имеет большое значение.

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Возможен ли прорыв в переговорах?

Думаю, что нет. И вот почему: в переговорах был длительный перерыв. Поэтому, если говорить о внутренней ситуации, то само возобновление переговоров – это уже достижение… Именно поэтому от первых переговоров наши ожидания минимальны. А вот от второго раунда мы уже кое-что ожидаем– заявил Давид Арахамия.

Политик также оценил текущую позицию американских посредников в диалоге, отметив отсутствие явных предпочтений в отношении какой-либо из сторон переговорного процесса.

Они стараются действовать максимально симметрично– подчеркнул он.

Кто будет представлять стороны в ОАЭ?

Перед началом трехсторонних встреч спецпредставители американского президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер и Стив Виткофф – планируют провести отдельные консультации с представителями европейских союзников. Среди них будут советники по вопросам безопасности Великобритании, Германии, Франции, представители Европейской комиссии, Европейского совета и руководитель аппарата генсека НАТО.

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В состав украинской переговорной группы вошли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, а также сам Давид Арахамия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, встречи с участием делегаций Украины, США и России в Абу-Даби направлены на создание основы для договоренностей в сфере безопасности. Ранее мы также сообщали, что среди главных приоритетов Киев выделяет обмен пленными, судоходство в Черном море и защиту энергетической инфраструктуры.

Ранее Кирилл Буданов выразил надежду на то, что переговоры пройдут в конструктивном ключе.