Мінімальні очікування: Арахамія пояснив перспективи перших переговорів в Абу-Дабі

Як передає DW, голова фракції "Слуга народу" і представник України Давид Арахамія зазначив, що у дипломатичному процесі тривалий час була пауза, через що сам факт повернення до діалогу має велике значення.

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Чи можливий прорив у переговорах?

Гадаю, що ні. І ось чому: в переговорах була тривала перерва. Тому, якщо говорити про внутрішню ситуацію, то саме відновлення переговорів – це вже досягнення… Саме тому від перших переговорів наші очікування мінімальні. А от від другого раунду ми вже дещо очікуємо– заявив Давид Арахамія.

Політик також оцінив поточну позицію американських посередників у діалозі, зауваживши відсутність явних преференцій до будь-якої зі сторін переговорного процесу.

Вони намагаються діяти максимально симетрично– підкреслив він.

Хто представить сторони в ОАЕ?

Перед початком тристоронніх зустрічей спецпредставники американського президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – планують окремі консультації з представниками європейських союзників. Серед них будуть присутні радники з питань безпеки Великої Британії, Німеччини, Франції, представники Європейської комісії, Європейської ради та керівник апарату генсека НАТО.

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До української переговорної групи увійшли голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, а також сам Давид Арахамія.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, зустрічі за участі делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі спрямовані на створення підґрунтя для безпекових домовленостей. Раніше ми також розповідали, що серед головних пріоритетів Київ визначає обміни полоненими, судноплавство в Чорному морі та захист енергетичної інфраструктури.

Раніше Кирило Буданов висловив свої сподівання на те, що переговори будуть конструктивними.