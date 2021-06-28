Однако "слуга народа" Давид Арахамия не узнал соавторов главного закона Украины. В чате провластной фракции в телеграм он не совсем корректно спросил, кто это.
Читайте также Рада провела торжественное заседание ко Дню Конституции: видео
Что это за два "деда-мопеда"? Стоят в зале,
– написал нардеп.
Среди присутствующих в беседе нашлись те, кто смогли объяснить, что два вышеупомянутых мужчины – это правоведы и авторы Конституции Виктор Шишкин и Степан Хмара.
Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео