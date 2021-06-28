Однако "слуга народа" Давид Арахамия не узнал соавторов главного закона Украины. В чате провластной фракции в телеграм он не совсем корректно спросил, кто это.

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Что это за два "деда-мопеда"? Стоят в зале,

– написал нардеп.

Среди присутствующих в беседе нашлись те, кто смогли объяснить, что два вышеупомянутых мужчины – это правоведы и авторы Конституции Виктор Шишкин и Степан Хмара.

Обратите внимание! В Украине 28 июня 2021 года отмечают 25-летие Конституции. Ее приняли через 5 лет после провозглашения независимости.



Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео