Однак "слуга народу" Давид Арахамія не впізнав співавторів головного закону України. У чаті провладної фракції в телеграмі він некоректно запитав, хто це.

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Що це за два "дєда-мопєда"? Стоять у залі,

– написав нардеп.

Серед присутніх у бесіді знайшлися ті, хто змогли пояснити, що два вищезагадані чоловіки – це правознавці й автори Конституції Віктор Шишкін і Степан Хмара.

Зверніть увагу! В Україні 28 червня 2021 року відзначають 25-річчя Конституції. Її ухвалили через 5 років після проголошення Незалежності.

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції: дивіться відео