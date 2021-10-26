Двое министров могут точно не волноваться за свою должность. Их фамилии "слуга народа" Давид Арахамия назвал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Кого из министров не уволят
- Главу Министерства инфраструктуры Александра Кубракова;
- министра социальной политики Марину Лазебную.
Остальных кандидатов и должности Арахамия отказался комментировать.
Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально отправят документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, как людей выбивали волны компромата, выгоняли,
– заявил нардеп.
Он также опроверг информацию об увольнении главы Национального банка Кирилла Шевченко. Ведь его могут отправить в отставку только по собственному желанию.
Вероятные кадровые изменения в правительстве: что известно
- Уже несколько месяцев СМИ распространяют информацию о кадровых изменениях в Кабинете Министров. Фамилии должностных лиц, которым грозит увольнение, каждый раз называют другие.
- Так, недавно ZN.UA заявило, что министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову предложили должность главы Минобороны, в то же время на его место могут назначить нардепа Ирину Верещук. Впоследствии такую же информацию обнародовал журналист Юрий Бутусов.
- Издание также утверждало, что отправить в отставку планируют Лазебную, а ее должность могут предложить главе Гостаможни Павлу Рябикину. Он уже якобы уволился с работы.