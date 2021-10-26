Двое министров могут точно не волноваться за свою должность. Их фамилии "слуга народа" Давид Арахамия назвал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Кого из министров не уволят

Главу Министерства инфраструктуры Александра Кубракова;

министра социальной политики Марину Лазебную.

Остальных кандидатов и должности Арахамия отказался комментировать.

Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально отправят документы. Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, как людей выбивали волны компромата, выгоняли,

– заявил нардеп.

Он также опроверг информацию об увольнении главы Национального банка Кирилла Шевченко. Ведь его могут отправить в отставку только по собственному желанию.

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