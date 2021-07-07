Давид Арахамия отметил: и "Слуга народа" и Компартия Китая в качестве девиза декларируют служение народу. Заявление главы фракции о Китае опубликовало крупнейшее в Китае информационное агентство.
Кстати Китай шантажировал Украину вакцинами против COVID-19, и та поддалась, – AP
Арахамия хвалит Компартию Китая
Как передают его слова СМИ, Арахамия высоко оценил тот факт, что Компартия Китая представлена в каждом населенном пункте страны. Несмотря на ее масштабы. Он отмечает – этот опыт непременно нужно перенимать "Слуге народа".
Глава президентской фракции рассказал: год назад прочитал на русском языке книгу руководителя Китая "Си Цзиньпин о государственном управлении". Признается – она произвела на него сильное впечатление, и он хотел бы, чтобы работу издали на украинском языке и с ней ознакомились люди, касательные к бизнесу и политике.
По его мнению, "китайское чудо" стало возможно благодаря долгосрочной стабильности проводимой Компартией политики.
Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая по экономическому развитию. По его словам, то, что в КНР за несколько дней построили больницу, звучат для украинцев как научная фантастика. Поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить документацию.
Партнерство Китая и Украины
За 10 лет отношений стратегического партнерства Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в различных областях сотрудничества, сказал Арахамия.
Глава политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов. Сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.
Китайские вакцины и давление на Украину: коротко
- В американских СМИ появилась информация, что в июне 2021 года Китай надавил на Украину, угрожая не прислать очередную партию вакцин от COVID-19.
- Предмет шантажа – международное заявление о нарушении прав человека в Китае. Украина должна была отозвать свою подпись из документа, который приняли на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.
- Заявление касалось того, что китайская власть якобы совершает репрессии уйгуров и мусульман.
- В конце концов Украина действительно отозвала свою подпись.