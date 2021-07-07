Давид Арахамия отметил: и "Слуга народа" и Компартия Китая в качестве девиза декларируют служение народу. Заявление главы фракции о Китае опубликовало крупнейшее в Китае информационное агентство.

Кстати Китай шантажировал Украину вакцинами против COVID-19, и та поддалась, – AP

Арахамия хвалит Компартию Китая

Как передают его слова СМИ, Арахамия высоко оценил тот факт, что Компартия Китая представлена в каждом населенном пункте страны. Несмотря на ее масштабы. Он отмечает – этот опыт непременно нужно перенимать "Слуге народа".

Глава президентской фракции рассказал: год назад прочитал на русском языке книгу руководителя Китая "Си Цзиньпин о государственном управлении". Признается – она произвела на него сильное впечатление, и он хотел бы, чтобы работу издали на украинском языке и с ней ознакомились люди, касательные к бизнесу и политике.

Обратите внимание! 1 июля Компартия Китая отпраздновала столетие со дня создания. В Киеве по этому случаю презентовали украинское издание первого тома книги главы КНР Си Цзиньпина. Арахамия был на этом мероприятии и получил экземпляр книги для Владимира Зеленского.

По его мнению, "китайское чудо" стало возможно благодаря долгосрочной стабильности проводимой Компартией политики.

Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая по экономическому развитию. По его словам, то, что в КНР за несколько дней построили больницу, звучат для украинцев как научная фантастика. Поскольку в Украине за такие сроки можно разве что принять решение о реализации проекта и подготовить документацию.

Партнерство Китая и Украины

За 10 лет отношений стратегического партнерства Украина и Китай смогли достичь выдающихся результатов в различных областях сотрудничества, сказал Арахамия.

Глава политсовета "Слуги народа" отметил, что Китай представляет интерес для многих украинских туристов. Сейчас Украина ведет переговоры с китайской стороной о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

Китайские вакцины и давление на Украину: коротко