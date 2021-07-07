Давид Арахамія зазначив: і "Слуга народу", і Компартія Китаю за девіз мають служіння народу. Заяви глави фракції про Китай опублікувала найбільша в Китаї інформаційна агенція.
До речі Китай шантажував Україну вакцинами проти COVID-19, і та піддалася, – AP
Арахамія хвалить Компартію Китаю
Як передають його слова ЗМІ, Арахамія високо оцінив той факт, що Компартія Китаю представлена в кожному населеному пункті країни. Незважаючи на її масштаби. Він зазначає – цей досвід неодмінно потрібно переймати "Слузі народу".
Глава президентської фракції розповів: рік тому прочитав російською мовою книгу керівника Китаю "Сі Цзіньпін про державне управління". Зізнається – вона справила на нього сильне враження і він хотів би, щоб роботу видали українською мовою і з нею ознайомилися люди дотичні до бізнесу і політики.
На його думку, "китайське диво" стало можливим завдяки довгостроковій стабільності проведеної Компартією політики.
Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю щодо економічного розвитку. За його словами, те, що в КНР за кілька днів звели лікарню, звучать для українців як наукова фантастика. Оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проєкту та підготувати документацію.
Партнерство Китаю і України
За 10 років відносин стратегічного партнерства Україна і Китай змогли досягти видатних результатів в різних областях співпраці, сказав Арахамія.
Глава політради "Слуги народу" зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Зараз Україна веде переговори з китайською стороною про відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.
Китайські вакцини і тиск на Україну: коротко
- В американських ЗМІ з'явилася інформація, що у червні 2021 року Китай натиснув на Україну, погрожуючи не надіслати чергову партію вакцин проти COVID-19.
- Предмет шантажу – міжнародна заява про порушення прав людини у Китаї. Україна мала відкликати свій підпис із документу, який ухвалили на засіданні Ради ООН із прав людини у Женеві.
- Заява стосувалася того, що де китайська влада начебто чинить репресії уйгурів і мусульман.
- Зрештою Україна справді відкликала свій підпис.