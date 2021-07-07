Давид Арахамія зазначив: і "Слуга народу", і Компартія Китаю за девіз мають служіння народу. Заяви глави фракції про Китай опублікувала найбільша в Китаї інформаційна агенція.

До речі Китай шантажував Україну вакцинами проти COVID-19, і та піддалася, – AP

Арахамія хвалить Компартію Китаю

Як передають його слова ЗМІ, Арахамія високо оцінив той факт, що Компартія Китаю представлена ​​в кожному населеному пункті країни. Незважаючи на її масштаби. Він зазначає – цей досвід неодмінно потрібно переймати "Слузі народу".

Глава президентської фракції розповів: рік тому прочитав російською мовою книгу керівника Китаю "Сі Цзіньпін про державне управління". Зізнається – вона справила на нього сильне враження і він хотів би, щоб роботу видали українською мовою і з нею ознайомилися люди дотичні до бізнесу і політики.

Зверніть увагу! 1 липня Компартія Китаю відсвяткувала сторіччя від дня створення. У Києві з цієї нагоди презентували українське видання першого тому книги глави КНР Сі Цзіньпіна. Арахамія був на цьому заході та отримав примірник книги для Володимира Зеленського.

Джерело: https://censor.net/ua/n3275664

На його думку, "китайське диво" стало можливим завдяки довгостроковій стабільності проведеної Компартією політики.

Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю щодо економічного розвитку. За його словами, те, що в КНР за кілька днів звели лікарню, звучать для українців як наукова фантастика. Оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проєкту та підготувати документацію.

Партнерство Китаю і України

За 10 років відносин стратегічного партнерства Україна і Китай змогли досягти видатних результатів в різних областях співпраці, сказав Арахамія.

Глава політради "Слуги народу" зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Зараз Україна веде переговори з китайською стороною про відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.

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