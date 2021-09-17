Фото со встречи сделал фотограф Дмитрий Ларин, сообщает журналист Михаил Ткач.

Важно Говорили об олигархах и налогах: Зеленский провел совещание с депутатами и министрами

По данным Ткача, на матч Динамо – Бенфика съехались разные влиятельные люди, "объединенные разными важными темами для разговоров". Так, в VIP-ложе заметили:

олигарх Игорь Коломойский;

бизнес-партнер Евгений Геллер;

руководитель Нафтогаза Юрий Витренко;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министров Олег Немчинов;

нардепы Николай Тищенко, Сергей Левочкин, Андрей Иванчук;

вице-премьер Уруский;

владелец сети АТБ Геннадий Буткевич,

футбольные завсегдатаи братья Суркисы.

В следующий раз тоже пойду в VIP-ложу. Не послушаю – так хоть увижу. Потому что не очень понятно, где новые лица, а где старые,

– сказал журналист.

Ткач также заявил, что Арахамия на футболе якобы договаривался за голоса для отставки спикера Дмитрия Разумкова. Это журналисту сообщили из двух источников.

Кого заметили в VIP-ложе на матче Динамо – Бенфика в Киеве / Фото Дмитрия Ларина

Заметим, что согласно законопроекту об олигархах, каждого заставят подавать декларации, как госслужащих, а самих чиновников отчитываться о своих встречах с "официальными толстосумами". Реестры олигархов и встреч с ними будет вести СНБО.

Законопроект об олигархах: главное

Владимир Зеленский в июне внес в Верховную Раду законопроект о статусе олигарха в Украине.

Он предусматривает создание соответствующего реестра. Туда попадут те, кто соответствует по меньшей мере 3 из 4 предусмотренных критериев.

Парламент в июле поддержал инициированный президентом документ в первом чтении.

Полный текст публикации Михаила Ткача:

Первое офлайн совещание после выхода из Zoom. Позавчера в Киеве был большой футбол. Лига Чемпионов Динамо – Бенфика.

По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди объединенные разными важными темами для разговоров. В VIP-ложе был, например, Игорь Коломойский (на фото он общается с руководителем фракции президента в парламенте Давидом Арахамией) и бизнес-партнер Евгений Геллер, был руководитель Нафтогаза Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министров Немчинов, председатель бюджетного комитета ВР Аристов, Борис Баум, и Николай Тищенко, вице-премьер Уруский, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, депутат Иванчук, футбольные завсегдатаи братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и многие другие.

В следующий раз тоже пойду в VIP-ложу. Не послушаю – так хоть увижу потому что не очень понятно, где новые лица, а где старые. Кстати, как туда попасть если ты не "Слуга народа"? Депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису надо звонить?

АПД: Уже из двух источников информация о том, что Арахамия на футболе договаривался за голоса для отставки спикера Разумкова