Фото із зустрічі зробив фотограф Дмитро Ларін, повідомляє журналіст Михайло Ткач.

Важливо Говорили про олігархів і податки: Зеленський провів нараду з депутатами та міністрами

За даними Ткача, на матч Динамо – Бенфіка з'їхались різні впливові люди, "об'єднані різними важливими темами для розмов". Так, у VIP-ложі помітили:

олігарх Ігор Коломойський;

бізнес-партнер Євген Геллер;

керівник Нафтогазу Юрій Вітренко;

міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Олег Немчинов;

нардепи Микола Тищенко, Сергій Льовочкін, Андрій Іванчук;

віце-прем'єр Уруський;

власник мережі АТБ Геннадій Буткевич,

футбольні завсідники брати Суркіси.

Наступного разу теж піду у VIP-ложу. Не послухаю – так хоч побачу. Бо не дуже зрозуміло де нові обличчя, а де старі,

– сказав журналіст.

Ткач також заявив, що Арахамія на футболі нібито домовлявся за голоси для відставки спікера Дмитра Разумкова. Це журналісту повідомили з двох джерел.

Кого помітили у VIP-ложі на матчі Динамо – Бенфіка у Києві / Фото Дмитра Ларіна

Зауважимо, що згідно із законопроєктом про олігархів, кожного змусять подавати декларації, як держслужбовців, а самих чиновників звітувати про свої зустрічі з "офіційними товстосумами". Реєстри олігархів і зустрічей з ними вестиме РНБО.

Законопроєкт про олігархів: головне

Володимир Зеленський у червні вніс у Верховну Раду законопроєкт про статус олігарха в Україні.

Він передбачає створення відповідного реєстру. Туди потраплять ті, хто відповідає щонайменше 3 із 4 передбачених критеріїв.

Парламент у липні підтримав ініційований президентом документ у першому читанні.

Повний текст публікації Михайла Ткача:

Перша офлайн нарада після виходу із Zoom. Позавчора у Києві був великий футбол. Ліга Чемпіонів Динамо – Бенфіка.

З якихось невідомих причин саме на цей матч з'їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов. У VIP-ложі був, наприклад, Ігор Коломойський (на фото він спілкується з керівником фракції президента у парламенті Давидом Арахамією) та бізнес-партнер Євген Геллер, був керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Немчинов, голова бюджетного комітету ВР Арістов, Борис Баум, авжеж Микола Тищенко, віце-прем'єр Уруський, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, депутат Іванчук, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та багато інших.

Наступного разу теж піду у VIP-ложу. Не послухаю – так хоч побачу Бо не дуже зрозуміло де нові обличчя, а де старі. До речі, як туди потрапити якщо ти не "Слуга народа"? Депутату від ОПЗЖ Григорію Суркісу треба дзвонити?

АПД: Вже з двох джерел інформація про те що Арахамія на футболі домовлявся за голоси для відставки спікера Разумкова