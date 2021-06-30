Он предположил, что Украина выиграет со счетом 2:1. И решил поставить на это деньги.
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Арахамия выиграл деньги, угадав результат игры Украины со Швецией
Арахамия в комментарии журналистам рассказал, что смотрел 29 июня матч нашей сборной в одном из заведений Киева. Посетители начали делать различные ставки на счет, с которым должна была бы закончиться игра.
Я поставил на 2:1 в начале матча. Выиграл 300 долларов,
– отметил он.
И добавил, что свой выигрыш потратил на пиво, которым угостил всех людей в зале. В то же время политик не смог назвать имена украинских футболистов, забивших голы. Говорит, просто это забыл.
Впрочем, депутат подчеркнул, что футбол был действительно ярким. По его мнению, помог победить сборной Украины и флешмоб, который предложил Владимир Зеленский. Я уже говорю: "Давайте делать новый флешмоб. Люди суеверны в этих процессах. Если что-то случилось и оно сработало, надо это повторить. Посмотрим, сработает ли это второй раз", – заметил он.
Арахамия рассказал, что выиграл 300 долларов на победе Украины в 1/8 Евро-2020:
Украина обыграла сборную Швеции: главное
- Сборная Украины по футболу 29 июня победила Швецию со счетом 2:1. Футболисты установили исторический рекорд, ведь наша страна впервые попала в 1/4 Чемпионата Европы.
- Первый гол забил Александр Зинченко на 27-й минуте матча. Победным оказался гол, которым нападающий Артем Довбик вывел Украину в четвертьфинал.
- Следующий матч наша сборная сыграет с Англией 3 июля.