Він припустив, що Україна виграє з рахунком 2:1. І вирішив поставити на це гроші.

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Арахамія виграв гроші, вгадавши результат гри України зі Швецією

Арахамія в коментарі журналістам розповів, що дивився 29 червня матч нашої збірної в одному з закладів Києва. Відвідувачі почали робити різні ставки на рахунок, з яким мала б закінчитися гра.

Я поставив на 2:1 на початку матчу. Виграв 300 доларів,

– відзначив він.

І додав, що свій виграш витратив на пиво, яким пригостив всіх людей у залі. Водночас політик не зміг назвати імена українських футболістів, які забили голи. Мовляв, просто це забув.

Втім депутат підкреслив, що футбол був дійсно яскравим. На його думку, допоміг перемогти збірній України і флешмоб, який запропонував Володимир Зеленський. Я вже кажу: "Давайте робити новий флешмоб. Люди забобонні в цих процесах. Якщо щось трапилося і воно спрацювало, треба це повторити. Подивимося, чи це другий раз спрацює", – зауважив він.

Арахамія розповів, що виграв 300 доларів на перемозі України в 1/8 Євро-2020:

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