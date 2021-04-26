Давид Арахамия заявил, что Рада может проголосовать за назначение Германа Галущенко министром энергетики на внеочередном заседании 29 апреля.

Об этом нардеп сообщил перед началом Согласительного совета. По его словам, кандидатуру Германа Галущенко обсудили на заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля.

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Мы готовимся на четверг (29 апреля – 24 канал), чтобы голосовать за господина Германа. Мы встречались с фракцией, делалось это через Zoom, сейчас господин Галущенко встречается с другими фракциями, а потом будет встреча с руководством Верховной Рады,

– сказал он.

Давид Арахамия отметил, что они уже не допускают тех ошибок, которые были во время попыток назначить Юрия Витренко. За него голосовали дважды и оба раза проваливали процедуру.

Глава фракции добавил, что Галущенко неоднократно "был участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессиональный человек".

"Слуги" собирают подписи

"Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что они собирают подписи для представления от фракции относительно кандидатуры Германа Галущенко.

Процедура достаточно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, его рассматривает профильный комитет, и уже после этого представления может вноситься в зал парламента,

– сказала она.

Нардеп также рассказала, что сейчас формируется повестка дня внеочередного пленарного заседания Рады на 29 апреля.