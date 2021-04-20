Вице-президент по развитию госпредприятия "Энергоатом" Герман Галущенко может стать новым министром энергетики. Вскоре его кандидатуру обсудят "Слуги народа".

Как указано в анонсе на сайте партии, Германа Галущенко будут рассматривать как кандидата на пост министра энергетики. Кандидатуру Галущенко депутаты от "Слуги народа" будут обсуждать на заседании фракции 22 апреля.

Что было раньше На должность министра энергетики рассматривают 5 кандидатов, – СМИ назвали их

Что известно о Германе Галущенко

Данные из сайта "Энергоатома"

Герман Галущенко – юрист со стажем работы в государственном и частном секторе.

Является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ имени Шевченко.

Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.

В разные годы он занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) Президента Украины, директора департамента судебной работы Министерства юстиции Украины.

В 2013 – 2014 годах был исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома".

Кабмин 6 мая назначил Галущенко вице-президентом "Энергоатома".

Он отвечает за вопросы перспективного развития предприятия.

Напомним. Парламент голосовал за назначение министра энергетики дважды. Оба раза голосовали за кандидатуру Юрия Витренко. Впрочем, дважды нардепы проваливали голосование. Правительство после этого назначило Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Вероятная отставка Витренко: коротко