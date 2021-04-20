Герман Галущенко может заменить Витренко на посту министра энергетики
Вице-президент по развитию госпредприятия "Энергоатом" Герман Галущенко может стать новым министром энергетики. Вскоре его кандидатуру обсудят "Слуги народа".
Источник:"Слуга народа"
Как указано в анонсе на сайте партии, Германа Галущенко будут рассматривать как кандидата на пост министра энергетики. Кандидатуру Галущенко депутаты от "Слуги народа" будут обсуждать на заседании фракции 22 апреля.
Что было раньше На должность министра энергетики рассматривают 5 кандидатов, – СМИ назвали их
Что известно о Германе Галущенко
Данные из сайта "Энергоатома"
- Герман Галущенко – юрист со стажем работы в государственном и частном секторе.
- Является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ имени Шевченко.
- Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.
- В разные годы он занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата (Администрации) Президента Украины, директора департамента судебной работы Министерства юстиции Украины.
- В 2013 – 2014 годах был исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома".
- Кабмин 6 мая назначил Галущенко вице-президентом "Энергоатома".
- Он отвечает за вопросы перспективного развития предприятия.
Вероятная отставка Витренко: коротко
- Ряд СМИ сообщили, ссылаясь на собственные источники, что Витренко написал заявление на увольнение.
- Отмечалось, что он по собственному желанию больше не хочет временно исполнять обязанности министра энергетики.
- Сам Витренко вскоре опроверг информацию и заверил, что и дальше выполняет свои обязанности.
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