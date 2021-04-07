Витренко написал заявление об увольнении, – СМИ
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. Его кандидатуру Рада дважды рассматривала на должность министра энергетики, однако так и не утвердила.
Источник:"Экономическая правда"
По словам источника издания, Витренко якобы вывоз личные вещи из министерства еще 2 недели назад. Ранее сообщалось, что его кандидатуру на пост министра энергетики могут рассматривать и в третий раз.
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Увольнение Витренко: что известно
О том, что планирует увольняться, Витренко, как пишет СМИ, начал говорить еще несколько недель назад. Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться. Однако, этого не произошло и он написал заявление об увольнении.
Витренко так и не назначили министром
- Парламент голосовал за назначение Витренко вице-премьером и главой Минэнергетики еще 17 декабря, однако Рада провалила голосование.
- Правительство после того назначило Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
- Вторая попытка была 28 января, однако голосов опять не собрали.
- В "Слуге народа" ранее сообщали, что голосовать за Витренко могут и в третий раз.
Что известно о Юрии Витренко
- Витренко – экономист и финансист, а также гендиректор инвестиционной компании AYA Capital.
- Он известен своей работой в "Нафтогазе".
- Юрий – сын одиозного политика Наталии Витренко.
- Витренко работал в "Нафтогазе" 18 лет. Он был помощником заместителя председателя правления, руководителем подразделения корпоративных финансов, главным советником председателя правления и внештатным советником.
- Витренко вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией после событий в 2014 году. Его называют ключевой фигурой этих событий.
- В ноябре 2018 года был назначен на должность исполнительного директора.
- В апреле 2019 года Витренко избрали председателем наблюдательного совета ПАО Укрнафта.
- В том же году президент Владимир Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".
- Подробную биографию Витренко читайте по этой ссылке.
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