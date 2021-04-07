Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

За словами джерела видання, Вітренко начебто вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

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Звільнення Вітренка: що відомо

Про те, що планує звільнятися, Вітренко, як пише ЗМІ, почав говорити ще декілька тижнів тому. Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися. Однак, цього не сталося і він написав заяву на звільнення.