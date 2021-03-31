Юрій Вітренко задекларував 288 мільйонів 320 тисяч гривень доходу у 2020 році. Основну суму він отримав від НАК "Нафтогаз України", як заробітну плату.

За рік Вітренко отримав зарплату у розмірі 284 мільйони 637 тисяч гривень. Крім того, "Нафтогаз" виплатив виконувачу обов'язки міністра енергетики 1 мільйон "іншого додаткового блага".

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Доходи Вітренка

1,4 мільйона гривень гонорару від ПАТ "Укрнафта";

1,2 мільйона процентів від "Ощадбанку";

41,7 тисячі зарплати від ТОВ "Ейвайей Кепітал";

15,7 тисячі зарплати у Міненергетики;

5 тисяч доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Скільки у політика готівки та грошей у банках

На рахунках Вітренко в українських банках перебуває близько 900 тисяч гривень, 13 тисяч євро і майже 3 мільйон доларів. Також глава Міненерго задекларував готівкою 500 тисяч гривень, 100 тисяч доларів і 10 тисяч євро.

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Крім того, політик є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Ейвайей Сек'юрітіз", ТОВ "Ейвайей Капітал", кіпрської Nestras Holding Limited і панамської Ginger Global SA.

Нерухомість

У 2020 році Вітренко став власником нежитлового будинку у Києві.