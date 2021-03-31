Новый дом и 288 миллионов дохода: декларация Витренко
Юрий Витренко задекларировал 288 миллионов 320 тысяч гривен дохода в 2020 году. Основную сумму он получил от НАК "Нафтогаз Украины", как заработную плату.
Источник:Декларация Витренко
За год Витренко получил зарплату в размере 284 миллиона 637 тысяч гривен. Кроме того, "Нафтогаз" выплатил исполняющему обязанности министра энергетики 1 миллион "другого дополнительного блага".
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Доходы Витренко
- 1,4 миллиона гривен гонорара от ПАО "Укрнафта";
- 1,2 миллиона процентов от "Ощадбанка";
- 41,7 тысячи зарплаты от ООО "Кэпитал Ейвайей";
- 15,7 тысячи зарплаты у Минэнергетики;
- 5 тысяч дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
Сколько у политика наличных и денег в банках
На счетах Витренко в украинских банках находится около 900 тысяч гривен, 13 тысяч евро и почти 3 миллиона долларов. Также глава Минэнерго задекларировал наличными 500 тысяч гривен, 100 тысяч долларов и 10 тысяч евро.
Интересно Наталья Витренко считает, что без ее сына страна давно бы обанкротилась
Кроме того, политик является конечным бенефициаром ООО "Ейвайей Секьюритиз", ООО "Ейвайей Капитал", кипрской Nestras Holding Limited и панамской Ginger Global SA.
Недвижимость
В 2020 году Витренко стал владельцем нежилого дома в Киеве.
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