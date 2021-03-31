Андрей Ермак задекларировал 475,6 тысячи гривен доходов за 2020 год. Руководитель Офиса Президента купил автомобиль за почти 3 миллиона гривен и продолжает выплачивать кредит за квартиру.

О том, сколько Ермак заработал в течение 2020 года и чем владеет, говорится в обнародованной им декларации. Читайте также Квартиры, дорогие часы и долг в более чем 2 миллиона гривен: декларация Зеленского Доходы главы ОП на посту главы Офиса Президента Ермак заработал за год 444,5 тысячи гривен;

1,8 тысячи гривен зарплаты получил с основного места работы в ООО "Международная юридическая компания";

10,3 тысячи гривен – у той же компании на должности по совместительству;

4,9 тысячи гривен – от АО "международная юридическая компания";

5 тысяч гривен от отчуждения ценных бумаг;

8,9 тысячи гривен страховых выплат. Наличные деньги в банках и кредиты Ермак указал 153 тысяч долларов и 50 тысяч евро наличными;

у главы ОП есть 226,3 тысячи гривен на банковских счетах;

а еще – 1,381 миллиона гривен, одолженных ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" и задолженность этой компании по 2 договорам в размере 8,314 миллиона гривен.

по состоянию на конец 2020 года политик имел остаток кредита в размере 2,643 миллиона гривен, взятого для приобретения квартиры. Авто и недвижимость в 2020 году Ермак купил Mercedes-Benz за 2,973 миллиона гривен;

также уплатил 106,75 тысячи гривен за сопутствующие услуги и 123,9 тысячи гривен сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили;

руководитель ОП имеет квартиру в Киеве площадью 107,8 квадратного метра. Корпоративные права и контроль над компаниями Ермак имеет переданные в управление корпоративные права в ООО "Международная юридическая компания" – 50%;

"Гарнет Интернешнл Медиа Групп" – 49%;

ООО "международная фармацевтическая группа" – 50%;

ООО "Эр пи Ай" – 100%;

ООО "Интерпромфинанс – безопасность" – 50%. Является конечным бенефициаром ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования". Справка. Андрей Ермак занимает должность главы Офиса Президента с 11 февраля 2020 года. Ранее он был помощником Владимира Зеленского.