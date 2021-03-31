Почти пол миллиона доходов, квартира в кредит и новая машина: что задекларировал Ермак
Андрей Ермак задекларировал 475,6 тысячи гривен доходов за 2020 год. Руководитель Офиса Президента купил автомобиль за почти 3 миллиона гривен и продолжает выплачивать кредит за квартиру.
Источник:Декларация Андрея Ермака
О том, сколько Ермак заработал в течение 2020 года и чем владеет, говорится в обнародованной им декларации.
Читайте также Квартиры, дорогие часы и долг в более чем 2 миллиона гривен: декларация Зеленского
Доходы главы ОП
- на посту главы Офиса Президента Ермак заработал за год 444,5 тысячи гривен;
- 1,8 тысячи гривен зарплаты получил с основного места работы в ООО "Международная юридическая компания";
- 10,3 тысячи гривен – у той же компании на должности по совместительству;
- 4,9 тысячи гривен – от АО "международная юридическая компания";
- 5 тысяч гривен от отчуждения ценных бумаг;
- 8,9 тысячи гривен страховых выплат.
Наличные деньги в банках и кредиты
- Ермак указал 153 тысяч долларов и 50 тысяч евро наличными;
- у главы ОП есть 226,3 тысячи гривен на банковских счетах;
- а еще – 1,381 миллиона гривен, одолженных ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" и задолженность этой компании по 2 договорам в размере 8,314 миллиона гривен.
- по состоянию на конец 2020 года политик имел остаток кредита в размере 2,643 миллиона гривен, взятого для приобретения квартиры.
Авто и недвижимость
- в 2020 году Ермак купил Mercedes-Benz за 2,973 миллиона гривен;
- также уплатил 106,75 тысячи гривен за сопутствующие услуги и 123,9 тысячи гривен сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили;
- руководитель ОП имеет квартиру в Киеве площадью 107,8 квадратного метра.
Корпоративные права и контроль над компаниями
Ермак имеет переданные в управление корпоративные права
- в ООО "Международная юридическая компания" – 50%;
- "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" – 49%;
- ООО "международная фармацевтическая группа" – 50%;
- ООО "Эр пи Ай" – 100%;
- ООО "Интерпромфинанс – безопасность" – 50%.
Является конечным бенефициаром ассоциации "Украинско-грузинское сотрудничество в сфере иностранного инвестирования".
Поделиться новостью