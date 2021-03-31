Андрій Єрмак задекларував 475,6 тисячі гривень доходів за 2020 рік. Керівник Офісу Президента купив автомобіль за майже 3 мільйони гривень та продовжує виплачувати кредит за квартиру.

Про те, скільки Єрмак заробив протягом 2020 року та чим володіє, йдеться в оприлюдненій ним декларації. Читайте також Квартири, дорогі годинники та борг у понад 2 мільйони гривень: декларація Зеленського Доходи глави ОП на посаді глави Офісу Президента Єрмак заробив за рік 444,5 тисячі гривень ;

Єрмак заробив за рік ; 1,8 тисячі гривень зарплати отримав з основного місця роботи у ТОВ "Міжнародна правнича компанія";

10,3 тисячі гривень – у тій же компанії на посаді за сумісництвом;

4,9 тисячі гривень – від АО "Міжнародна правнича компанія";

5 тисяч гривень від відчуження цінних паперів;

8,9 тисячі гривень страхових виплат. Готівка, гроші у банках та кредити Єрмак вказав 153 тисяч доларів та 50 тисяч євро готівкою;

у глави ОП є 226,3 тисячі гривень на банківських рахунках;

а ще – 1,381 мільйона гривень, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" та заборгованість цієї компанії за 2 договорами у розмірі 8,314 мільйона гривень.

станом на кінець 2020 року політик мав залишок кредиту в розмірі 2,643 мільйона гривень, взятого для придбання квартири. Авто та нерухомість у 2020 році Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz за 2,973 мільйона гривень;

гривень; також сплатив 106,75 тисячі гривень за супутні послуги та 123,9 тисячі гривень збору під час набуття права власності на легкові автомобілі;

керівник ОП має квартиру в Києві площею 107,8 квадратного метра. Корпоративні права та контроль над компаніями Єрмак має передані в управління корпоративні права у ТОВ "Міжнародна правнича компанія" – 50%;

"Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" – 49%;

ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" – 50%;

ТОВ "Ер Пі Ай" – 100%;

ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" – 50%. Є кінцевим бенефіціаром асоціації "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування". Довідка. Андрій Єрмак обіймає посаду голови Офісу Президента з 11 лютого 2020 року. Раніше він був помічником Володимира Зеленського.