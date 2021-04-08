В СМИ появилась информация, что якобы исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение. Уже даже предположили, кто теперь может претендовать на должность главы министерства.

Среди потенциальных кандидатов есть 5 человек, о которых издание рассказывает со ссылкой на источники. Интересно, что большинство из этих лиц претендовали на должность еще в 2020 году.

Обратите внимание Продолжаю исполнять обязанности, – Витренко опроверг слухи об отставке

Кандидаты на должность министра

• Ольга Белькова

Первая вероятная претендентка – экс-нардеп. Она была заместительницей председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.



Ольга Белькова может претендовать на пост министра / Фото truman

Известно, что с июня 2020 года Белькова возглавляет международное направление компании "Оператор ГТС Украины". Она отказалась комментировать вероятное желание стать министром.

• Андрей Фаворов

Второе лицо, которое может претендовать, – Андрей Фаворов. Он возглавлял газовый бизнес НАК "Нафтогаз Украины" почти 2 года – с конца 2018 года по апрель 2020 года.



Второй вероятный кандидат – Андрей Фаворов / Фото biz.censor

Именно Фаворов фактически заменил в компании Юрия Витренко. Его в мае 2020 года уволили по сокращению. Фаворов тоже не захотел комментировать информацию.

• Максим Немчинов

Претендент, который также может посоревноваться за должность – Максим Немчинов. Сейчас он работает заместителем министра энергетики и отвечает за нефтегазовое направление.



Третий кандидат – Максим Немчинов / Фото oilpoint

• Юрий Гнатюк

Гнатюк возглавляет государственное предприятие "Энергорынок".

К слову, и Немчинов, и Гнатюк сказали, что им не предлагать возглавить ведомство. Более того, такого разговора вообще не было. Однако они заверили, что открыты к такому диалогу.



Гнатюка рассматривают как кандидата на должность министра энергетики / Фото reform.energy

• Олег Семинский

Еще одним кандидатом может быть народный депутат из "Слуги народа" и заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Олег Семинский.

К слову. Вокруг этого нардепа в Раде вспыхнул скандал – его поймали на интимной переписке.

Семинский отказался комментировать эту тему.



Олег Семинский – пятый вероятный кандидат / Фото lb.ua

Вероятная отставка Витренко: коротко