На пост министра энергетики рассматривают 5 кандидатов, – СМИ назвали их
В СМИ появилась информация, что якобы исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление на увольнение. Уже даже предположили, кто теперь может претендовать на должность главы министерства.
Источник:Lb.ua
Среди потенциальных кандидатов есть 5 человек, о которых издание рассказывает со ссылкой на источники. Интересно, что большинство из этих лиц претендовали на должность еще в 2020 году.
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Кандидаты на должность министра
• Ольга Белькова
Первая вероятная претендентка – экс-нардеп. Она была заместительницей председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
Ольга Белькова может претендовать на пост министра / Фото truman
Известно, что с июня 2020 года Белькова возглавляет международное направление компании "Оператор ГТС Украины". Она отказалась комментировать вероятное желание стать министром.
• Андрей Фаворов
Второе лицо, которое может претендовать, – Андрей Фаворов. Он возглавлял газовый бизнес НАК "Нафтогаз Украины" почти 2 года – с конца 2018 года по апрель 2020 года.
Второй вероятный кандидат – Андрей Фаворов / Фото biz.censor
Именно Фаворов фактически заменил в компании Юрия Витренко. Его в мае 2020 года уволили по сокращению. Фаворов тоже не захотел комментировать информацию.
• Максим Немчинов
Претендент, который также может посоревноваться за должность – Максим Немчинов. Сейчас он работает заместителем министра энергетики и отвечает за нефтегазовое направление.
Третий кандидат – Максим Немчинов / Фото oilpoint
• Юрий Гнатюк
Гнатюк возглавляет государственное предприятие "Энергорынок".
К слову, и Немчинов, и Гнатюк сказали, что им не предлагать возглавить ведомство. Более того, такого разговора вообще не было. Однако они заверили, что открыты к такому диалогу.
Гнатюка рассматривают как кандидата на должность министра энергетики / Фото reform.energy
• Олег Семинский
Еще одним кандидатом может быть народный депутат из "Слуги народа" и заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Олег Семинский.
Семинский отказался комментировать эту тему.
Олег Семинский – пятый вероятный кандидат / Фото lb.ua
Вероятная отставка Витренко: коротко
- В LB.ua ранее сообщили, ссылаясь на собственные источники, что Витренко написал заявление на увольнение.
- Отмечали, что Витренко сделал это раньше, чем состоялся визит в Катар.
- Сам Витренко опроверг информацию и заверил, что в дальнейшем выполняет свои обязанности.
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