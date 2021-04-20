Віце-президент з розвитку держпідприємства "Енергоатом" Герман Галущенко може стати новим міністром енергетики. Незабаром його кандидатуру обговорять "Слуги народу".

Як зазначено в анонсі на сайті партії, Германа Галущенка розглядатимуть як кандидата на посаду міністра енергетики. Кандидатуру Галущенка депутати від "Слуги народу" будуть обговорювати на засіданні фракції 22 квітня.

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Що відомо про Германа Галущенка

Дані з сайту "Енергоатома"

Герман Галущенко – юрист зі стажем роботи у державному та приватному секторі.

Є доцентом кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка.

Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ України.

У різні роки він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції України.

У 2013 – 2014 роках був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому".

Кабмін 6 травня призначив Галущенка віце-президентом "Енергоатому".

Він відповідає за питання перспективного розвитку підприємства.

Нагадаємо. Парламент голосував за призначення міністра енергетики двічі. Обидва рази голосували за кандидатуру Юрія Вітренка. Втім, двічі нардепи провалювали голосування. Уряд після того призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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