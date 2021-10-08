Арахамия опроверг информацию, что Поляков подходил к нему и говорил о планах вернуться в монобольшинство.

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Разговор касался внеочередного заседания, – Арахамия

Мы с ним действительно вчера общались, но относительно внеочередного заседания, которое он фактически инициировал. Мы общались о законодательном процессе,

– сказал нардеп.

Поляков покинул фракцию "Слуга народа" еще в 2019

Именно во фракции "Слуга народа" Поляков начинал свою деятельность в Раде, однако уже в ноябре 2019 года его исключили – за неголосование за определенные законопроекты. В июне 2020 года Поляков присоединился к группе "За Майбутнє".

Нардеп умер ночью 8 октября

Отметим, что Антон Поляков умер ночью 8 октября в Днепровском районе Киева. Политику стало плохо в машине такси. Без сознания пассажира заметили патрульные, которые остановили авто за нарушение ПДД. Попытки медиков реанимировать Полякова были безуспешными.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". По результатам вскрытия, предварительно причиной смерти политика стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.