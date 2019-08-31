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      Новоиспеченную руководительницу Минздрава впоследствии заменит Радуцкий, – Арахамия

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      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / Скриншот

      В руководстве Министерства здравоохранения уже через несколько месяцев может произойти ротация. Так, главой ведомства станет Михаил Радуцкий, а действующая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая – его заместителем.

      Об этом в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK рассказал глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

      Важно: Кто такая Зоряна Скалецкая: биография новой руководительницы Минздрава

      Отвечая на вопрос ведущей, из каких соображений фракция выдвинула на пост министра здравоохранения именно Скалецкую, Давид Арахамия объяснил, что ее кандидатуру планировали предложить на должность заместителя министра здравоохранения, а должность министра ведомства должен был занять Михаил Радуцкий.

      На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет на замминистра,
      – заявил Давид Арахамия.

      На вопрос, почему же господин Радуцкий сразу не занял министерский пост, Арахамия пояснил: "Ему надо подготовиться, потому что это должность... Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию".

      На помощь Арахамии пришла депутат от "Слуги народа" Роксолана Подласая, которая пояснила, что у "господина Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент".

      По ее словам, после того, как законодательство будет наработано, он пойдет в министерство, чтобы его имплементировать.

      Смотрите видеофрагмент с ток-шоу:


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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Слуга народа Давид Арахамия
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      Новости за 31 августа
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