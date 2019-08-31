В руководстве Министерства здравоохранения уже через несколько месяцев может произойти ротация. Так, главой ведомства станет Михаил Радуцкий, а действующая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая – его заместителем.

Об этом в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK рассказал глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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Отвечая на вопрос ведущей, из каких соображений фракция выдвинула на пост министра здравоохранения именно Скалецкую, Давид Арахамия объяснил, что ее кандидатуру планировали предложить на должность заместителя министра здравоохранения, а должность министра ведомства должен был занять Михаил Радуцкий.

На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет на замминистра,

– заявил Давид Арахамия.

На вопрос, почему же господин Радуцкий сразу не занял министерский пост, Арахамия пояснил: "Ему надо подготовиться, потому что это должность... Ему надо привести все свои дела по бизнесу... Он же сейчас народный депутат, он не должен руководить бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию".

На помощь Арахамии пришла депутат от "Слуги народа" Роксолана Подласая, которая пояснила, что у "господина Радуцкого есть законопроекты из пакета медицинской реформы, которые он хочет на своей должности руководителя комитета провести через парламент".

По ее словам, после того, как законодательство будет наработано, он пойдет в министерство, чтобы его имплементировать.

Смотрите видеофрагмент с ток-шоу:



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