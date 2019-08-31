Арахамія анонсував ротацію у керівництві МОЗ

У керівництві Міністерства охорони здоров’я вже через кілька місяців може відбутися ротація. Так, головою відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівниця МОЗу Зоряна Скалецька – його заступницею.

Про це в ефірі ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK розповів очільник парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

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Відповідаючи на запитання ведучої, з яких міркувань фракція висунула на пост міністра охорони здоров’я саме Скалецьку, Давид Арахамія пояснив, що її кандидатуру планували запропонувати на посаду заступника міністра охорони здоров’я, а посаду міністра відомства повинен був обійняти Михайло Радуцький.

На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватись, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра,

– заявив Давид Арахамія.

На запитання, чому ж пан Радуцький одразу не посів міністерську посаду, Арахамія пояснив: "Йому треба підготуватися, бо це посада… Йому треба привести всі свої справи по бізнесу… Він же зараз народний депутат, він не має керувати бізнесом, але він повинен підготуватись до декларування".

На допомогу Арахамії прийшла депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, яка пояснила, що у "пана Радуцького є законопроекти з пакета медичної реформи, які він хоче на своїй посаді керівника комітету провести через парламент".

За її словами, після того, як законодавство буде напрацьоване, він піде в міністерство, щоб його імплементувати.

Дивіться відеофрагмент з ток-шоу:



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