10:21
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ о возможном взяточничестве в "Слуге народа"

      52 Читати новину українською
      НАБУ вызвало Арахамию для дачи показаний / ukrinform.ua

      Градус напряжения вокруг скандала из-за возможной коррупции депутатов от "Слуги народа" с финансового комитета уже притих, но дело уже в правоохранительных органах, а потому расследование продолжается. Так, например, НАБУ вызвало для дачи показаний председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

      О приглашении от Национального антикоррупционного бюро признался сам Давид Арахамия в эфире проекта "Право на власть".

      Интересно: Руководство "Слуги народа" решило забыть о коррупционном скандале

      Я, к слову, иду в НАБУ. Меня упрекали, что якобы Арахамия что-то рассказал в эфире телевидения и все – никуда не пошел. У меня есть документ, и я с адвокатом иду давать показания в НАБУ. Этот процесс продолжается,
      – рассказал лидер "Слуги народа".

      Что известно о коррупционном скандале в "Слуге народа"

      Одиннадцати "слуг народа" по финансовому комитету заподозрили в получении взятки. Мол, им заплатил депутат группы "За будущее" Антон Яценко.

      Ему якобы подконтрольны электронные площадки при фонде госимущества, которые по сути являются "прокладками". А на их существовании он якобы зарабатывает по миллиону гривен в день.

      И вот он вроде бы решил не терять заработок и договорился с членами финансового комитета, в основном "слугами", чтобы те провалили законопроект, который отменял бы с 1 января его заработок, и уже сейчас позволил зайти на "хлебное место" еще кому-то. Интересно, что при рассмотрении законопроекта уже в сессионном зале Верховной Рады сам Яценко его поддержал.

      Кто из «слуг народа» не голосовал за отмену коррупционной схемы:

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колиснык;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще двое депутатов не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина не была на заседании;
      • Андрей Холодов отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.
      Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
      сегодня
      1981
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Давид Арахамия НАБУ "Слуг народа" проверят на полиграфе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3202
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сегодня , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 227
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      171
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 07:20 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 775
      Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      сегодня , 07:05 Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      Ірина Поліщук 298
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук