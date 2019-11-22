Арахамия будет свидетельствовать в НАБУ о возможном взяточничестве в "Слуге народа"

Градус напряжения вокруг скандала из-за возможной коррупции депутатов от "Слуги народа" с финансового комитета уже притих, но дело уже в правоохранительных органах, а потому расследование продолжается. Так, например, НАБУ вызвало для дачи показаний председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

О приглашении от Национального антикоррупционного бюро признался сам Давид Арахамия в эфире проекта "Право на власть".

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Я, к слову, иду в НАБУ. Меня упрекали, что якобы Арахамия что-то рассказал в эфире телевидения и все – никуда не пошел. У меня есть документ, и я с адвокатом иду давать показания в НАБУ. Этот процесс продолжается,

– рассказал лидер "Слуги народа".

Что известно о коррупционном скандале в "Слуге народа"

Одиннадцати "слуг народа" по финансовому комитету заподозрили в получении взятки. Мол, им заплатил депутат группы "За будущее" Антон Яценко.

Ему якобы подконтрольны электронные площадки при фонде госимущества, которые по сути являются "прокладками". А на их существовании он якобы зарабатывает по миллиону гривен в день.

И вот он вроде бы решил не терять заработок и договорился с членами финансового комитета, в основном "слугами", чтобы те провалили законопроект, который отменял бы с 1 января его заработок, и уже сейчас позволил зайти на "хлебное место" еще кому-то. Интересно, что при рассмотрении законопроекта уже в сессионном зале Верховной Рады сам Яценко его поддержал.

Кто из «слуг народа» не голосовал за отмену коррупционной схемы:

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колиснык;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще двое депутатов не голосовали по другим причинам: