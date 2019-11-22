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      Арахамія свідчитиме у НАБУ про можливе хабарництво у "Слузі народу"

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      НАБУ викликало Арахамію для дачі свідчень / ukrinform.ua

      Градус напруги довкола скандалу через можливу корупцію депутатів від "Слуги народу" з фінансового комітету вже притих, але справа вже у правоохоронних органах, а тому розслідування триває. Так, наприклад, НАБУ викликало для дачі свідчень голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

      Про запрошення від Національного антикорупційного бюро зізнався сам Давид Арахамія в ефірі проєкту "Право на владу".

      Цікаво: Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал

      Я, до слова, іду в НАБУ. Мені дорікали, що буцімто Арахамія щось розказав в ефірі телебачення і все – нікуди не пішов. У мене є посвідка, і я з адвокатом іду давати свідчення у НАБУ. Цей процес триває,
      – розповів лідер "Слуги народу".

      Що відомо про корупційний скандал у "Слузі народу"

      Одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря. Мовляв, їм заплатив депутат групи "За майбутнє" Антон Яценко.

      Йому буцімто підконтрольні електронні майданчики при фонді Держмайна, які по суті є "прокладками". А на їх існуванні він наче заробляє по мільйону гривень щодня.

      І от він ніби вирішив не втрачати заробіток й домовився з членами фінансового комітету, в основному "слугами", аби ті провалили законопроєкт, який скасовував би з 1 січня його заробіток, і вже зараз дав змогу зайти на "хлібне місце" ще комусь. Цікаво, що при розгляді законопроєкту вже у сесійній залі Верховної Ради сам Яценко його підтримав. 

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Ще двоє депутатів не голосували з інших причин:

      • Елла Рєпіна – не була на засіданні;
      • Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.
      Шторм в одеській затоці зірвав з якоря танкер "Делфі" та відніс його на мілину
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі НАБУ
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