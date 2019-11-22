Арахамія свідчитиме у НАБУ про можливе хабарництво у "Слузі народу"
Градус напруги довкола скандалу через можливу корупцію депутатів від "Слуги народу" з фінансового комітету вже притих, але справа вже у правоохоронних органах, а тому розслідування триває. Так, наприклад, НАБУ викликало для дачі свідчень голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.
Про запрошення від Національного антикорупційного бюро зізнався сам Давид Арахамія в ефірі проєкту "Право на владу".
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Я, до слова, іду в НАБУ. Мені дорікали, що буцімто Арахамія щось розказав в ефірі телебачення і все – нікуди не пішов. У мене є посвідка, і я з адвокатом іду давати свідчення у НАБУ. Цей процес триває,
– розповів лідер "Слуги народу".
Що відомо про корупційний скандал у "Слузі народу"
Одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря. Мовляв, їм заплатив депутат групи "За майбутнє" Антон Яценко.
Йому буцімто підконтрольні електронні майданчики при фонді Держмайна, які по суті є "прокладками". А на їх існуванні він наче заробляє по мільйону гривень щодня.
І от він ніби вирішив не втрачати заробіток й домовився з членами фінансового комітету, в основному "слугами", аби ті провалили законопроєкт, який скасовував би з 1 січня його заробіток, і вже зараз дав змогу зайти на "хлібне місце" ще комусь. Цікаво, що при розгляді законопроєкту вже у сесійній залі Верховної Ради сам Яценко його підтримав.
Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми
- Ірина Аллахвердієва;
- Ольга Василевська-Смаглюк;
- Дар'я Володіна;
- Юлія Діденко;
- Олександр Дубінський;
- Вікторія Кінзбурська;
- Олексій Ковальов;
- Ганна Колісник;
- Олексій Леонов;
- Анастасія Ляшенко;
- Євген Петруняк.
Ще двоє депутатів не голосували з інших причин:
- Елла Рєпіна – не була на засіданні;
- Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.