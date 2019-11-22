Арахамія свідчитиме у НАБУ про можливе хабарництво у "Слузі народу"

Градус напруги довкола скандалу через можливу корупцію депутатів від "Слуги народу" з фінансового комітету вже притих, але справа вже у правоохоронних органах, а тому розслідування триває. Так, наприклад, НАБУ викликало для дачі свідчень голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Про запрошення від Національного антикорупційного бюро зізнався сам Давид Арахамія в ефірі проєкту "Право на владу".

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Я, до слова, іду в НАБУ. Мені дорікали, що буцімто Арахамія щось розказав в ефірі телебачення і все – нікуди не пішов. У мене є посвідка, і я з адвокатом іду давати свідчення у НАБУ. Цей процес триває,

– розповів лідер "Слуги народу".

Що відомо про корупційний скандал у "Слузі народу"

Одинадцятьох "слуг народу" з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря. Мовляв, їм заплатив депутат групи "За майбутнє" Антон Яценко.

Йому буцімто підконтрольні електронні майданчики при фонді Держмайна, які по суті є "прокладками". А на їх існуванні він наче заробляє по мільйону гривень щодня.

І от він ніби вирішив не втрачати заробіток й домовився з членами фінансового комітету, в основному "слугами", аби ті провалили законопроєкт, який скасовував би з 1 січня його заробіток, і вже зараз дав змогу зайти на "хлібне місце" ще комусь. Цікаво, що при розгляді законопроєкту вже у сесійній залі Верховної Ради сам Яценко його підтримав.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще двоє депутатів не голосували з інших причин: