Арахамия хочет, чтобы больные депутаты пришли в Раду в защитных костюмах

Депутатам от партии "Слуга народа", которые болеют коронавирусом или находятся на самоизлоляции, предложат прийти на внеочередное заседание Верховной Рады в защитных костюмах.

Голова фракції Давив Арахамія заявив, що приблизно 30 депутатів не візьмуть участь у позачерговому засіданні від партії. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

До слова Сидіть, курва, вдома, – у "Слузі народу" наполягають на жорсткому карантині

"У нас теж є люди, які захворіли не коронавірусом, але просто хворіють. Є люди, які офіційно на карантині, є люди на самоізоляції. Станом на зараз, в нас є десь 215 – 220 людей (всього у "Слузі народу" 248 депутатів – 24 канал)", – сказав Арахамія.

Довідка. Позачергове засідання Ради має відбутись сьогодні, 30 березня, о 14:00 у стінах сесійної зали. Розглянуть зміни в уряді, переглянуть бюджет та низку важливих законопроєктів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

За його словами, якщо під час голосування не вистачатиме голосів, то депутатам запропонують прийти у Раду в захисних костюмах та проголосувати.

Коронавірус у "слуг народу": що відомо

Першим з фракції на коронавірус заразився Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 24 березня. Зараз він перебуває в столичній Олександрівській лікарні.

Хворіє на COVID-19 також Володимир Ватрас. Цю інформацію 29 березня підтвердила заступниця голови партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Ще один діагноз підтвердили у нардепки Анни Скороход. Однак наразі вона є позафракційною, але раніше входила до "слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.