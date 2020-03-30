Арахамія хоче, щоб хворі депутати прийшли у Раду в захисних костюмах
Депутатам від партії "Слуга народу", які хворіють на коронавірус або перебувать на самоізлоляції, запропонують прийти на позачергове засідання Верховної Ради у захисних костюмах.
Голова фракції Давив Арахамія заявив, що приблизно 30 депутатів не візьмуть участь у позачерговому засіданні від партії. Про це повідомило видання "РБК-Україна".
До слова Сидіть, курва, вдома, – у "Слузі народу" наполягають на жорсткому карантині
"У нас теж є люди, які захворіли не коронавірусом, але просто хворіють. Є люди, які офіційно на карантині, є люди на самоізоляції. Станом на зараз, в нас є десь 215 – 220 людей (всього у "Слузі народу" 248 депутатів – 24 канал)", – сказав Арахамія.
Довідка. Позачергове засідання Ради має відбутись сьогодні, 30 березня, о 14:00 у стінах сесійної зали. Розглянуть зміни в уряді, переглянуть бюджет та низку важливих законопроєктів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.
За його словами, якщо під час голосування не вистачатиме голосів, то депутатам запропонують прийти у Раду в захисних костюмах та проголосувати.
Коронавірус у "слуг народу": що відомо
Першим з фракції на коронавірус заразився Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 24 березня. Зараз він перебуває в столичній Олександрівській лікарні.
Хворіє на COVID-19 також Володимир Ватрас. Цю інформацію 29 березня підтвердила заступниця голови партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Ще один діагноз підтвердили у нардепки Анни Скороход. Однак наразі вона є позафракційною, але раніше входила до "слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.
Чому карантин – це важливо / Інфографіка 24 каналу
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