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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Арахамія хоче, щоб хворі депутати прийшли у Раду в захисних костюмах

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      Давид Арахамія / 24 канал

      Депутатам від партії "Слуга народу", які хворіють на коронавірус або перебувать на самоізлоляції, запропонують прийти на позачергове засідання Верховної Ради у захисних костюмах.

      Голова фракції Давив Арахамія заявив, що приблизно 30 депутатів не візьмуть участь у позачерговому засіданні від партії. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

      До слова Сидіть, курва, вдома, – у "Слузі народу" наполягають на жорсткому карантині

      "У нас теж є люди, які захворіли не коронавірусом, але просто хворіють. Є люди, які офіційно на карантині, є люди на самоізоляції. Станом на зараз, в нас є десь 215 – 220 людей (всього у "Слузі народу" 248 депутатів – 24 канал)", – сказав Арахамія.

      Довідка. Позачергове засідання Ради має відбутись сьогодні, 30 березня, о 14:00 у стінах сесійної зали. Розглянуть зміни в уряді, переглянуть бюджет та низку важливих законопроєктів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

      За його словами, якщо під час голосування не вистачатиме голосів, то депутатам запропонують прийти у Раду в захисних костюмах та проголосувати.

      Коронавірус у "слуг народу": що відомо

      Першим з фракції на коронавірус заразився Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 24 березня. Зараз він перебуває в столичній Олександрівській лікарні. 

      Хворіє на COVID-19 також Володимир Ватрас. Цю інформацію 29 березня підтвердила заступниця голови партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

      Ще один діагноз підтвердили у нардепки Анни Скороход. Однак наразі вона є позафракційною, але раніше входила до "слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.

      карантин коронавірус
      Чому карантин – це важливо / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Давид Арахамія Верховна Рада Слуга народу Новини політики Новини України
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