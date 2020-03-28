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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Сидіть, курва, вдома, – у "Слузі народу" наполягають на жорсткому карантині

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      Наталуха закликав сидіти вдома / Колаж 24 каналу

      Депутат від "Слуги народу" та автор законопроєкту про жорсткий карантин на 4 тижні Дмитро Наталуха порівняв медиків під час пандемії COVID-19 із військовими під час війни. Він наголосив, що медики просять українців сидіти вдома, а не міркувати, кому з дому можна виходити, а кому ні.

      Голова комітету Ради з питань економічного розвитку та член фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха міркував в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері 27 березня про свій законопроєкт щодо карантину.

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      У документі автори, за його словами, намагаються прописати застосування карантину так, щоб він минув для країни максимально безболісно.

      При цьому мовиться про 4 тижні жорсткого локдауну. В іншому випадку буде такий собі "напівкарантин", який розтягнеться на 4 місяці. Зауважимо, цей документ можуть розглянути на позачерговій сесії Ради вже 30 березня. 

      "Чи можу я собі уявити, що ми одним рубильником все виключимо? Справедливе питання. А чи можемо ми собі уявити, що українці – це інший біологічний вид, у якого вроджений імунітет від коронавірусу?" – аргументував свою позицію про необхідність жорсткого карантину Наталуха.

      Я постійно чую один із той же аргумент від прихильників ліберального карантину: навіть під час війни хтось має виробляти патрони. Якщо ми йдемо за таким сценарієм, то наші воїни – це медики. А медики просять нас про дві речі. Перше – забезпечити нас масками й ліками. А друге – я перепрошую: сидіть, курва, вдома,
      – заявив "слуга народу".

      "А ми замість цього починаємо філософствувати про те, що, мовляв, треба подумати, кому можна виходити, а кому не можна", – підсумував політик.

      Виступ Наталухи на "Свободі слова", у якому прозвучав заклик сидіти вдома: дивіться відео

      Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко

      • За добу 27 березня в Україні виявили 92 нових випадки захворювання на COVID-19. Станом на кінець доби загальна кількість інфікованих становить 310 людей.
      • Відомо про 5 смертей через ускладнення, спричинені хворобою.
      • 5 людей від вірусу позбавилися, усі в Чернівецькій області.

      карантин коронавірус
      Чому карантин – це важливо / Інфографіка 24 каналу

      Краще 4 тижні перетерпіти: у "Слузі народу" хочуть жорсткий "локдаун" в Україні
      сьогодні
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Слуга народу Законодавство Карантин в Україні 2020 Новини України
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