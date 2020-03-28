Опублікували порядок денний позачергового засідання Ради 30 березня

Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 30 березня. Передусім на ньому розглянуть питання, що стосуються боротьби з коронавірусом в Україні. Крім того, на порядку денному будуть земельний і банковий законопроєкти.

Як пише ресурс "Обозреватель", наразі розглядають два варіанти, де може пройти засідання. Мовиться про сесійну залу та двір. У першому випадку це можна зробити швидше, але тоді є вищим ризик для нардепів заразитися. Другий варіант – менш ризикований, але організовувати його довше.

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Також видання опублікувало порядок денний цього позачергового засідання.

Які питання розглянуть на позачерговому засіданні Ради 30 березня

Процесинг карток для "Укрпошти",

Можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу,

Відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством.

Законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам,

Питання кадрового призначення.

Можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій,

Можливість проведення віддалених засідань парламенту.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна повідомив, що депутати точно розглянуть:

компромісний варіант законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення,

законопроект про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

"Компроміс щодо землі полягає в такому – державну землю продавати не можна, обмеження на покупку землі – 100 гектарів до 2024 року, потім до 10 тисяч гектарів. Закон будемо голосувати 30 березня, це вже точно", – зазначив парламентар.

"Слуга народу" додав, законопроєкти, спрямовані на протидію епідемії коронавірусу, перебувають у процесі роботи.

"Щодо антикризових законів, то тут теж розгорілася серйозна дискусія. Законопроєкти допрацьовують в режимі реального часу, у зв'язку з новими внесеними пропозиціями та поправками. Але думаю, що незабаром ви побачите підготовлені законопроекти на сайті Верховної Ради", – підсумував Ткаченко.

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Які нардепи захворіли на коронавірус

Станом на 27 березня коронавірус підтвердили у 5 депутатів:

представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова,

однопартійця Шахова – Сергія Вельможного ,

, депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.

нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка;

мажоритарника Сергія Рудика.



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