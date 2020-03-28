Опублікували порядок денний позачергового засідання Ради 30 березня
Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 30 березня. Передусім на ньому розглянуть питання, що стосуються боротьби з коронавірусом в Україні. Крім того, на порядку денному будуть земельний і банковий законопроєкти.
Як пише ресурс "Обозреватель", наразі розглядають два варіанти, де може пройти засідання. Мовиться про сесійну залу та двір. У першому випадку це можна зробити швидше, але тоді є вищим ризик для нардепів заразитися. Другий варіант – менш ризикований, але організовувати його довше.
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Також видання опублікувало порядок денний цього позачергового засідання.
Які питання розглянуть на позачерговому засіданні Ради 30 березня
- Процесинг карток для "Укрпошти",
- Можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу,
- Відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством.
- Законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам,
- Питання кадрового призначення.
- Можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій,
- Можливість проведення віддалених засідань парламенту.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна повідомив, що депутати точно розглянуть:
- компромісний варіант законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення,
- законопроект про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
"Компроміс щодо землі полягає в такому – державну землю продавати не можна, обмеження на покупку землі – 100 гектарів до 2024 року, потім до 10 тисяч гектарів. Закон будемо голосувати 30 березня, це вже точно", – зазначив парламентар.
"Слуга народу" додав, законопроєкти, спрямовані на протидію епідемії коронавірусу, перебувають у процесі роботи.
"Щодо антикризових законів, то тут теж розгорілася серйозна дискусія. Законопроєкти допрацьовують в режимі реального часу, у зв'язку з новими внесеними пропозиціями та поправками. Але думаю, що незабаром ви побачите підготовлені законопроекти на сайті Верховної Ради", – підсумував Ткаченко.
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Які нардепи захворіли на коронавірус
Станом на 27 березня коронавірус підтвердили у 5 депутатів:
- представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова,
- однопартійця Шахова – Сергія Вельможного,
- депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка;
- мажоритарника Сергія Рудика.