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      Опублікували порядок денний позачергового засідання Ради 30 березня

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      Які питання розгляне Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня / Профспілка працівників освіти та науки України,

      Верховна Рада проведе позачергове засідання в понеділок, 30 березня. Передусім на ньому розглянуть питання, що стосуються боротьби з коронавірусом в Україні. Крім того, на порядку денному будуть земельний і банковий законопроєкти.

      Як пише ресурс "Обозреватель", наразі розглядають два варіанти, де може пройти засідання. Мовиться про сесійну залу та двір. У першому випадку це можна зробити швидше, але тоді є вищим ризик для нардепів заразитися. Другий варіант – менш ризикований, але організовувати його довше.

      До теми Зеленський: Позачергове засідання Ради має відбутися 30 березня

      Також видання опублікувало порядок денний цього позачергового засідання.

      Які питання розглянуть на позачерговому засіданні Ради 30 березня

      • Процесинг карток для "Укрпошти",
      • Можливості лікарям застосовувати експериментальні методики під час лікування коронавірусу,
      • Відповідальності за спекуляції протиепідемічними товарами та продовольством.
      • Законопроєкти про ринок землі та неповернення банків ексвласникам,
      • Питання кадрового призначення.
      • Можливість проведення засідань комітетів Ради у віддаленому режимі під час воєнного стану, надзвичайного стану або епідемій,
      • Можливість проведення віддалених засідань парламенту.

      Заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна повідомив, що депутати точно розглянуть:

      • компромісний варіант законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення,
      • законопроект про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

      "Компроміс щодо землі полягає в такому – державну землю продавати не можна, обмеження на покупку землі – 100 гектарів до 2024 року, потім до 10 тисяч гектарів. Закон будемо голосувати 30 березня, це вже точно", – зазначив парламентар.

      "Слуга народу" додав, законопроєкти, спрямовані на протидію епідемії коронавірусу, перебувають у процесі роботи.

      "Щодо антикризових законів, то тут теж розгорілася серйозна дискусія. Законопроєкти допрацьовують в режимі реального часу, у зв'язку з новими внесеними пропозиціями та поправками. Але думаю, що незабаром ви побачите підготовлені законопроекти на сайті Верховної Ради", – підсумував Ткаченко.

      Цікаво Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото

      Які нардепи захворіли на коронавірус

      Станом на 27 березня коронавірус підтвердили у 5 депутатів:

      • представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова,
      • однопартійця Шахова – Сергія Вельможного,
      • депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка;
      • мажоритарника Сергія Рудика.

      карантин коронавірус
      Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Законодавство Слуга народу Верховна Рада Новини України Новини політики
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