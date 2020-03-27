Зеленський: Позачергове засідання Ради має відбутися 30 березня

Президент України Володимир Зеленський розповів, що його команда ініціює, щоб позачергове засідання Верховної Ради має відбутися в понеділок, 30 березня.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.

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Ми плануємо, щоб позачергове засідання Ради відбулося саме в понеділок, тому що пріорітні речі – це підготовка ще кількох законопроєктів щодо боротьби з коронавірусом. Через це зміни до бюджету. Там треба дуже ретельно та детально пропрацювати, щоб нікого не образити та щоб не зупинити економіку. І обов'язково, щоб не постраждали наші звичайні люди,

– зазначив Зеленський.

За його словами, буде декілька законопроєктів, і це не останні документи, пов’язані з підтримкою та стабілізацією економіки України.

Також президент додав, що це буде не останнє позачергове засідання Ради.

"Хочу, щоб вони ще розглянули можливість працювати, скажімо так, дистанційно. Тобто зараз вони опрацюють такий законопроєкт, і він може діяти тільки в умовах карантину. Думаю, що потім, коли ця хвороба пройде, цей законопроект уже не буде таким важливим", – підсумував Зеленський.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, зі свого боку, повідомив, що рішення щодо позачергово засідання Ради має ухвалити погоджувальна рада парламенту. Відбудеться це або 28 березня, або 29 числа.

Обговоримо з колегами, як краще це зробити. Або все ж провести засідання в стінах Верховної ради, або у внутрішньому дворику будівлі парламенту. Там можуть вміститися 450 людей, але думаю, що на позачергове засідання прийде менше нардепів. Також там відстань між парламентарями є достатньою, щоб провести саме там,

підкреслив він.

Спікер зауважив, єдина проблема – питання, по’вязані з часом. Річ у тім, що працюватиме лічильна комісія, яка підраховуватиме голоси. Впливає на ситуацію й нелітня погода.

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Була різна інормація щодо того, коли воно має пройти. Зокрема, озвучували дату 28 березня, а потім з'явилося 29 число. Розглядали навіть можливість провести засідання на відритому майданчику.

Під час позасчергового засідання депутати, передусім, мають розглянути такі питання:

можливість роботи парламенту у режимі онлайн;

зміни до бюджету;

законопроєкт про ринок землі.

Станом на 27 березня коронавірус підтвердили у 5 депутатів:

представника депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова,

однопартійця Шахова – Сергія Вельможного ,

, депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.

нардепа від "Слуги народу" Руслана Горбенка;

мажоритарника Сергія Рудика.



Надзвичайна ситуація в Україні / Інфографіка 24 каналу